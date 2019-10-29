Çeltik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Konya'nın Çeltik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çeltik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama töreni renkli görüntülere sahne oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen kutlama törene İlçe Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe, resmi kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çeltik Kaymakamı Osman Sak'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kutlamalar, farklı okullardaki öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileri sergilendi.