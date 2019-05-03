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Çeltik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Konya’nın Çeltik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Konya'nın Çeltik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.


Çeltik 100. Yıl Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuar ilçe protokolünün kurdele kesilmesiyle açıldı. Açılışın ardından katılımcılar, öğrenci ve öğretmenlerden bilgiler alarak sergilenen projeleri tek tek inceledi. Katılımcılar, proje sorumlusu ve Fen Bilimleri Öğretmeni Sevtap Uçar, okul müdürü Kubiley Oral ve öğrencilere başarılar dileyerek teşekkür etti.


Fuara Çeltik Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Ali Meşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şube Müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler,öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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