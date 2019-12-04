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Cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldı

Konya’da camiye gelen bir kişinin cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldığı anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da camiye gelen bir kişinin cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldığı anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki Hasanköy Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi vakti camiye namaz kılmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi, cemaat namaza başladığı sırada imamın odasına girerek telefonunu aldı. Şüphelinin telefonu çalarak çıktığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Olayın polise bildirilmesi üzerine hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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