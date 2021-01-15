İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenazelerinin arkasından 'pişi' yapınca evi yaktılar

Konya’da ölen yakınlarının arkasından pişi yaparak dağıtmak isteyen ev sahipleri çatı katını yaktı.

Konya'da ölen yakınlarının arkasından pişi yaparak dağıtmak isteyen ev sahipleri çatı katını yaktı.


Yangın, 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Akkuyucak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce vefat eden Mehmet G.'nin yakınları çatı katında hamur işi olan 'pişi' yapmak için ateş yaktı. Pişiyi yaptıktan sonra yaktıkları ateşin tam olarak söndürülememesi nedeniyle kıvılcımlar tahta direklere oradan da çatıya sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.