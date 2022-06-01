Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi girdiği telefoncu dükkanında tezgahta bulunan bir cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Atatürk Caddesinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuya müşteri gibi giren kimliği belirsiz şahıs satış elemanının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Telefonun çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin izine ulaşarak Konya'ya gittiğini tespit etti. Konya'da asayiş ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs Kulu polisine teslim edildi.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, müşteri kılığında dükkana gelen şahsın satış elemanının dalgınlığından faydalanarak tezgah üzerindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alıp cebine koyduğu görülüyor. Daha sonra şahıs satış elemanıyla müşteri gibi konuşmaya devam ediyor.