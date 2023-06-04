İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 2 - Romanya: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3.

maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.



Salon: Konya Kongre ve Spor Merkezi


Hakemler: Edgar Zülfügarov (Azerbaycan), Burhan İlhan


Türkiye: Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Efe Bayram, Berkay Bayraktar (L) (Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Lagumdzija, Ahmet Tümer, Volkan Döne)


Başantrenör: Alberto Giuliani


Romanya: Bela Bartha, Dumitru, Balean, Aciobanitei, Rata, Vologa, Kantor (L) (Iftime, Cristian Bartha, Butnaru, Calin, Diaconescu, Cherbeleata, Dinculescu)


Başantrenör: Sergiu Stancu


Setler: 25-14, 21-25, 25-20, 22-25, 12-15


Süre: 116 dakika (20, 27, 28, 25, 16)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.