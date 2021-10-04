Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri “dilsiz canları” yalnız bırakmıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında oluşturulan birim, 9 Ekim 2020 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve hayvanlara karşı işlenen onlarca suçun önlenmesini sağlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, hizmet vermeye başladığı günden bu yana 690 ihbara yanıt verdi. Faaliyete başlanıldığı günden bu yana, hayvanlara kötü davranma suçundan 5 şahsa, yasak ırk hayvan besleme suçundan 30 şahsa, hayvan dövüştürme suçundan 5 şahsa işlem yapıldı. Benzeri suçların yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü işbirliği ile doğal ortamından koparılması ve avlanılması yasak olan 2 adet ceylan ve 76 adet keklik ele geçirilerek doğaya bırakıldı. Toplamda 47 şahsa 371 bin 479 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri tarafından hayvanlara zarar verdiği tespit edilen 27 kişiye ise adli işlem başlatıldı.