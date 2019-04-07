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Cezaevi firarileri, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

Konya’da gece saatlerinde sahibinin yazları kullandığı evin ışıklarının yandığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cezaevi firarisi 2 hırsızlık şüphelisini evde suçüstü yakaladı.

Konya'da gece saatlerinde sahibinin yazları kullandığı evin ışıklarının yandığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cezaevi firarisi 2 hırsızlık şüphelisini evde suçüstü yakaladı.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kanaryaadası Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sokak üzerindeki bir evi gözetleyen iki şüpheli şahıs ev sahibinin evi yaz aylarında kullandığını belirledi. Bunun üzerine iki hırsızlık şüphelisi gece saatlerinde eve gelerek içeriye girdi. Bu sırada ışıkların yandığını fark eden ev sahibinin komşuları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Furkan Ç. ile Rasim S.'yi evde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar, burada kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak istedi. Şahısların cezaevi firarisi olduğu ve Furkan Ç. ve Rasim S.'nin 7'şer farklı suçlardan dosya kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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