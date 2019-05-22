Cezaevinde hafız oldu, icazetini aldı

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan bir hükümlü, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak hafız oldu.

Konya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdülkadir Geylani Tekgöz'ün hafızlık eğitimini başarı ile tamamlamasından dolayı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Müftülüğünce ‘Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Cezaevinin konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kurum hükümlü ve tutuklularının hazırladığı ‘Hadis Demeti Sunumu' gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, cezaevinde vaizlerin her gün koğuşlara da girmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, İslam'ın temel esaslarının, ibadet esaslarının öğretilmesi, İslam ahlakının öğretilmesi için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

İnfaz kurumunda yaklaşık bin 800 hükümlü olduğunu ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise "Onların burada faaliyet anlamında zaman geçirme anlamında hiçbir boş zamanının kalmaması anlamında çok büyük emek ve gayret sarf ediyorlar. Onların özellikle dışarı çıktıklarında tekrar topluma kazandırılmaları ya da buradaki boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri anlamında değişik faaliyetlerimiz var. Biraz önce müftümüz de ifade etti. Ama meslekler hakkında şahit olduğum ve burada bulunmaktan dolayı da gurur duyduğum ilk defa bir hafızlık icazet törenine burada nasip oldu. Dolayısıyla sizlerle beraber bu anı paylaşmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da "Türkiye'de yapılan ilk törenlerden birisi bu. Bir hükümlü kardeşimizin hafızlığını tamamlayıp, icazet alma töreni. Konya'ya yakışan bir tören” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen ise "Ben çok icazet merasimine katıldım, çok da ceza evine gittim, çok programa katıldım ama ilk defa bir ceza evinde bir icazet törenine katılıyorum. Emeği geçenlerden, destek verenlerden, dua edenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Kardeşimiz hafızlığı tamamlamış, tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil. Gerçekten takdir edilecek bir şey. Toplumumuzun çok büyük bir kesimi bu kabiliyete, bu zekaya ve bu sonuca ulaşabiliyor. Onun için tebrik ediyorum canı gönülden. Fakat arkadan gelen olduğunu söyledi başsavcımız. İnşallah bu sayı artarak toplumumuza ileride çok faydalı olacak, etrafını da aydınlatacak arkadaşlarımızda bu vesileyle yetişmiş olurlar” ifadelerini kullandı.

Hafız oldu cübbesini giydi

Konuşmaların ardından hafız olan Abdulkadir Geylani Tekgöz'e, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen tarafından cübbesi giydirildi. Ardından Abdulkadir Geylani Tekgöz, “Rabbimin izni ile Kur'an-ı Kerim'i zihnimde taşımakla şereflendirildim. Kim derdi ki cezaevi benim Rabbim ile buluşma noktam olacak. Şerre hayrı gizleyen emrini önce zihnime sonra gönlüme nakşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun” diyerek duygularını dile getirdi. Hafızlık cübbesini giyen Abdulkadir Geylani Tekgöz, törene katılan anne ve babasının da ellerini öptü.

Programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya protokolü, oda başkanları, hükümlüler ve yakınları katıldı.