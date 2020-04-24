İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezayir'den getirilen 144 Türk vatandaşı Konya'da yurda yerleştirildi

Cezayir’den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya’ya getirildi.

Cezayir'den tahliye edilen 144 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere uçakla Konya'ya getirildi.


Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı dünyadaki korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'ye getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak Konya Havalimanında indi. Havalimanında kontrolden geçirilen vatandaşlar, daha sonra bekleyen otobüslere alındı. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.