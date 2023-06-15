“Change” hilesine takılmamak için araç alacaklara uyarı

Konya merkezli 10 ilde geçtiğimiz günlerde oto kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "Fren" operasyonunda yurt dışından getirilen 115 araç ‘change' yapılmak üzere piyasaya sürülmeden yakalanırken, uzmanlar, ikinci el araç sektöründe yaşanan en büyük mağduriyetlerden birisi olan 'change' ile ilgili alınan araçların ekspertiz aracılığı ile kontrollerinin tam yapılması uyarısında bulundu.

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları bir çok kişiyi mağdur ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanımına bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti. Konya merkezli 10 ilde yürütülen soruşturmada Türkiye'ye yurt dışından araç getiren yabancı uyruklu kuryelerin de olduğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ‘Fren' isimli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar kurye yapılarak getirilen 115 araçtan 240 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

“Change yapılmış bir aracı anlamak için öncellikle aracın kaportasına bakılması gerekiyor”

Son yıllarda ikinci el araç sektöründe önemli sorunlara yol açan 'change' ismi verilen bu yöntemle bir çok vatandaş mağdur oluyor. Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken, güvendiği bir oto ekspertize gitmesi gerekiyor. Oto ekspertizde mutlaka söylemesi lazım, çoğu motor baktırmak istiyor, çoğu yürüyen baktırmak istiyor. Change arabalarda genelde aracın kaportasına bakılması gerekiyor. Kaporta, motor aksamının kontrol edilmesi gerekiyor. Kesme, ekleme, araca dışardan bir müdahale var mı bunlara bakılması gerekiyor. Bunlara bakılırsa yanılma payı sıfıra yakın oluyor” dedi.

“Şasi numaraları tutmuyorsa bir anormallik olduğunun anlaşılması gerekiyor”

Şenol Uysal, araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, motor ve şasi numaralarına ise dikkat etmediğini belirtti. Aracı bilgisayara bağladıklarında ruhsattaki motor ve şasi numarası, bu bilgisayar ortamındaki numarayla ruhsattaki numaranın aynı olması gerektiğini ifade eden Uysal, "Eğer aksi bir durum olur şasi numaraları tutmuyorsa bir anormallik olduğunu anlaşılması gerekiyor. Şasilerin olduğu yerde yalnız bu numaranın camda olanı değil, burada bulunan numara her şekilde değişebilir. Kaporta üzerindeki şasi numaraları olur o şasi numaralarının çevresinde işlem olup olmadığı da çok önemli. Boya, kaynak gibi müdahalenin olup olmadığı gibi incelenebilir. Bu şekilde incelendiği zaman kesinlikle change olayı gerçekleşmesi zor olur” şeklinde konuştu.

“Trafik tescilde herhangi bir işlemlerini de kontrol etmelerinde büyük önem var”

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amiri Komiser Şerif Coşkun, “Araç alacak kişiler, motor numarasında, şasi numarasında herhangi bir oynama, işlem var mı yok mu bunları kesinlikle kontrol etmeleri gerekiyor. Ruhsat bilgileri ile bu numaraların uyuşup uyuşmadığının kesinlikle kontrol edilmesinin büyük önemi var. Ayrıca araçta daha önceden tadilat işlemi yapılıp yapılmadığına dair trafik tescilde işlemlerini de kontrol etmeleri çok önemli” diye konuştu.