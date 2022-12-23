CHP'li büyükşehir belediye başkanları Konya'da

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, Konya'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 büyükşehir belediye başkanı ile Konya'da olduklarını söyledi.

Program çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Mevlana Müzesini gezdikten sonra açıklama yaptı. İmamoğlu, 11 büyükşehir belediye başkanı ile Konya'da olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk andan beri bütün belediye başkanlarımızda memleketimiz adına, şehirlerimiz adına çok güzel paylaşımlarımız oldu. Şuan Tekirdağ Belediye Başkanımızla bir aradayız ama diğer arkadaşlarımız da Konya'nın farklı yerlerinde başkanlarımızın yapmış olduğu programlarla buradaki vatandaşlarımızla buluşuyor. Son buluşmalarımız bittiğinde genel başkanımızla yaptığımız istişare ile bunun ardından Anadolu'nun, Trakya'nın farklı şehirlerinde yapalım diye karar vermiştik. İlk adımını da Konya'da yapmış olduk. Bundan sonra da fırsat buldukça ülkemizin farklı şehirlerinde bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel anı Konya'da yaşamak elbette benim için çok kıymetli. Hazreti Mevlana'nın huzurunda dualarımızı ettik. Elbette ki memleket içindi memleketin evlatları içindi. Özellikle çocuklarımız gençlerimizin geleceği için. Ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için ve bize tabii Allah güç, kudret versin. Elbette ki bu anlamda duacıyız. Tabii özellikle hak, hukuk, adalet için dua ettik” dedi.

İmamoğlu, hakkında verilen hapis cezası kararı hakkındaki soru üzerine ise “Tarif edilen ceza çok acımasız. Uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılabilecek, hatta içinde hapis olan bir ceza. Elbette üst mahkemeler var ama biz hala bu süreçlerle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları tarafından en başta cumhurbaşkanı tarafından bence kendisinden beklenen hiçbir sözü söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değil. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyası bir karardır” şeklinde konuştu.

İmamoğlu açıklamanın ardından beraberindekilerle birlikte Mevlana Müzesinden ayrıldı.