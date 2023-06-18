Çiftçiler tarlalarda şükür duası yaptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftçiler, yağışların bol olması nedeniyle şükür duası yaptı.

Türkiye'nin en kurak bölgesi ve en az yağış alan yerlerinden olan Konya Karapınar'da son dönemlerdeki yağışlar yaşamı olumsuz etkilese de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz hafta Demiryalı Yaylası'nda yapılan şükür duası bu hafta da Üzecek Dağı bölgesinde gerçekleştirildi. Bölgede yaşayan üreticilerin organize ettiği şükür duasında, eller semaya şükür için kalktı. Din görevlileri Musa Kazım Mutlusoy, Muhammet Özoğlu, Nail Okuyucu tarafından önce Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve konuşmalar yapıldı.

İl Müftülüğü Başvaizi Mehmet Erşahin, her yıl yağmur duasına çıkıldığını, bu yıl rahmetin bol olduğunu kaydederek, “Yüce Allah her şeyin hayırlı olanını bizlere sunuyor” dedi.