Çiftçilerden Başkan Konuk'a ‘görevi bırakma' çağrısı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda aday olmayacağını açıklamasının ardından Konya Şeker Fabrikasında toplanan çiftçiler Başkan Konuk'a görevi bırakmaması çağrısında bulundu.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak. Genel Kurul öncesi PANKOBİRLİK Genel Başkanı, 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ellerinde pankartlarla Konya Şeker Fabrikasında toplanan çiftçiler, sloganlar atarak Recep Konuk'a görevi bırakmaması çağrısında bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de çiftçilerle birlikte fabrikada toplandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hepokur, çiftçi ne derse onu yapacaklarını belirterek, “Çiftçi bugün Recep Konuk için buradaysa, Recep Konuk aday olmalı. Projesi olmayan insanlar eğer buraya gelirse hem çiftçimiz yara alacaktır hem de esnafımız yara alacaktır. Biz Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak çiftçinin yanındayız. Burada çalışan 15-16 bin kişi ekmek yiyor. Recep bey aday olmazsa burayı yönetecek insan olmaz. Bunlar ekip ruhudur. Ekip ruhu olmadan işler yürümez” dedi.

Konya Ziraat Odaları Merkez Birliği Başkanı Murat Yağcı da çiftçilere seslenerek, “Burası siyasi bir kurum değil. Buralar tarımcıların ve bizlerin, sahipleri bizleriz. Biz de sizin patronunuz değiliz. Bizim patronumuz sizsiniz. Bu tesislerin sahipleri bugün de yarın da sizler olacaksınız. Askerini bırakıp gemiyi terk eden bir komutan olamaz. Bıraksa da biz Recep Konuk'un bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Hep beraber ismini yazıp oraya atacağız. Recep Konuk olmazsa olmaz” şeklinde konuştu.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Karabulut ise PANKOBİRLİK'in Recep Konuk önderliğinde üreticiye, çalışana, Konya'ya ve devlete her daim sahip çıktığını söyleyerek, “Konya Şeker'in gündemi her zaman üretici olmuştur. Bugün de üreticinin talebi neyse o yerine getirilmelidir. Üretici için Recep Konuk'un başarısı ortada. Son dönemde Konya Şeker'in elde ettiği bütün kazanımların heba olmaması Recep Konuk'un en az bir dönem daha başkanlık yapması ile mümkündür” diye konuştu.