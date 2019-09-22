Ciltteki kuruluk ve kaşıntı diyabet habercisi olabilir

Medicana Konya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Şerife Önen diyabet hakkında bilgi verdi. Uzman Doktor Önen, diyabetin halk arasında şeker hastalığı olarak bilindiğini belirterek, bu rahatsızlığın kan şekeri düzeyinin normalden yüksek olması sonucu ortaya çıktığını kaydetti. Önen, “İnsan vücudunda pankreastan salgılanan insülin hormonu kan şekerimizi düşürmekte görevli bir hormondur. Şeker hastalığı oluşumundan insülin hormonunun ya tamamen yokluğu ya da yeterli olmasına rağmen hücrelerimizde bu hormona karşı direnç bulunması sorumludur. Tip 1 diyabette insülin hormonunun tamamen yokluğu söz konusu iken Tip 2 diyabette genellikle insüline direnç vardır” dedi.

Diyabetin çok sık rastladıkları ve kuvvetle belirtileri olduğunu ifade eden Önen, “Ağızda kuruluk ve tatlılık hissi, buna bağlı olarak aşırı su içme isteği, sık idrara çıkma. Bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir; normalden fazla yemek yeme, doymama hissi ve kilo artışı, halsizlik ve yorgunluk hissi, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, bulanık görme, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi, yaraların normalden daha geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, ağızda aseton benzeri koku oluşumu. Bu belirti genellikle çok yüksek kan şekeri düzeylerinde ve ketoasidoz dediğimiz durumda olur” şeklinde konuştu.

Dr. Önen, bu tarz belirtilerle birlikte bazı risk faktörlerine de sahip olan bireylerin diyabet açısından alarmda olması ve fazla vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurup tahlillerini yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.