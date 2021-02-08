İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayetin ardından polisle çatışmaya girdi

Konya’da sabah saatlerinde bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlılardan biri polisle çatışmaya girdi.

Konya'da sabah saatlerinde bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlılardan biri polisle çatışmaya girdi. Çatışmaya giren zanlı ile birlikte 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatunsaray Caddesi 17460. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sabah saatlerinde cinayete kurban giden Kamil Başaralı'nın (46) öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Uğur Ç.'yi (18) il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olayın diğer şüphelileri olan Mustafa K. (25) ve Bahattin Y.'nin Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekipleri Mustafa K. ile girdiği çatışma sonrası konteyner içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Sera çalışanı Mehmet Çeçen, silah sesini duyduğunu ve koşarak geldiğini anlatarak, “Şahıs cinayet işlemiş. Onun için buraya gelmiş, tanımıyorum kendisini. Çatışmaya ben denk gelmedim ama koştuğum sırada adamı yakalamışlardı" dedi.


Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi'nde yaşanmıştı. 42 SD 708 plakalı pikabın sürücüsü Kamil Başaralı (46) boynundan silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Hurdacılık ve buzdolabı tamirciliği yaptığı belirtilen Kamil Başaralı'nın motosikletli bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.