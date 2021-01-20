Cinayetle biten pazardaki kavgada 2 tutuklama

Konya'da pazarcılar arasında çıkan, 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı kavganın şüphelilerinden 2'sü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Ocak'ta merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze satan Hüseyin B. (37), bir süre önce haldeki komisyoncuya giderek sebze aldı. Hüseyin B.'nin halden malzemeleri satın aldığı kişinin yan tezgahta bulunan oğlu Şevket M. (27) de Hüseyin B'ye gelerek babasına paranın bin lirasını ödemediğini söyledi. Hüseyin B'nin parayı ödediğini söylemesi üzerine iki grup arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı. Şevket M.'nin pazar yerine arkadaşlarını çağırmasıyla kavga daha da büyüdü. Kavgada Yaşar B. (44) bıçakla, kardeşi Muhammet B. (34) sopayla, karşı gruptan İsmail Kurul (19) ile kavgayı ayırmaya çalışan Rahim Ö. (42) de bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, İsmail Kurul hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhammed B., Gökhan N., Yaşar B., Hüseyin B., Alişan B. ve Ahmet A. Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Muhammed B. “Kasten öldürme ve yaralama” ve Gökhan N. “Yaralama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Yaşar B., Hüseyin B., Alişan B. ve Ahmet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.