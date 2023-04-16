Cinnet getirerek karısını ve çocuklarını vuran emekli polis tutuklandı

Konya'da evinde cinnet getirmesi sonucu karısı, oğlu ve kızını beylik tabancasıyla vuran emekli polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Toplu konutlarda bulunan bir apartmanın 4. katında oturan ve kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen Salim Ö., cinnet getirmesi sonucu evde bulunan 50 yaşındaki eşi Semra Ö., 24 yaşındaki oğlu Mehmet Ö. ve 20 yaşındaki kızı Aslıhan Ö.'yü beylik tabancası ile vurdu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri emekli polis memuru Salim Ö.'yü gözaltına aldı. Olayda göğsünden yaralanan Semra Ö., sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Salim Ö.'nün oğlu Mehmet Ö. ile kızı Aslıhan Ö. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Semra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, çocukları Mehmet Ö.'nün taburcu olduğu, Aslıhan Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Salim Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.