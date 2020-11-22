Çocuk yaşta obez olanlar gençliklerinde kalp ve tansiyon hastalığına yatkın olabiliyor

Gülsüm Gönülalan, çocukluk yaşında obez olan kişilerin gençliklerinde ya da ileri çağlarda da kalp, tansiyon ve yine obeziteye yatkın olduklarını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Gülsüm Gönülalan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocuklarda obezitenin arttığını ve bir hastalık olarak görüldüğünü kaydetti. Obezitenin artma sebeplerini anlatan Dr. Gülsüm Gönülalan, “Obezitenin pek çok sebebi olabilir. Genetik, hormonal, çevresel pek çok sebebi olabilir. Bunun için mutlaka bir incelemek gerekebilir obezite olan çocuklarımızı. Ama en büyük sebep maalesef beslenme alışkanlıklarımızın kötülüğü, çocuklarımızın daha çok ekran başında vakit geçirerek hareketsiz kalması, yüksek enerjili ama hiçbir faydası olmayan besinleri tüketmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Çocuklardaki obezitenin neden önemli ve niye bu kadar üzerinde durduklarını değinen Dr. Gülsüm Gönülalan, “Çünkü bu çocuklar sadece kilolu olarak yaşamlarını sürdürüyorlar ama ilerleyen dönemde kalp hastası, tansiyon hastası, yağlanmış karaciğer, özellikle kız çocukları çok erken ergenliğe girebiliyor. Daha sonra bu ömürleri boyunca yakasını bırakmıyor. Çocukluk yaşında obez olan kişiler gençliklerinde ya da ileri çağlarda da kalp hastası, tansiyon hastası ve gene obeziteye yatkın oluyorlar. O yüzden şişmanlayan çocuklarımızı, obezitesi çığ gibi büyüyen ülkemizdeki bu durumu mutlaka durdurmak, önlemimizi almak zorundayız” diye konuştu.