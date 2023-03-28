Çöp evde bulunan çocuğun annesinin ifadesi pes dedirtti

Konya'da bir daireden çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri tarafından çöp dolu dairede bulunan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğunun annesinin emniyette verdiği ifade pes dedirtti. Anne F.G.'nin, “Hava almaya çıkmıştım, bu şekilde sonuçlanacağını bilemedim” dediği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda oturan vatandaşlar, teras katta kiracı olarak oturan F.G.'ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine, kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. İçeri giren apartman sakinleri, karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında 1 buçuk yaşındaki Asel ismindeki kız çocuğunu buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kız çocuğuna yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daireye giren apartman sakinleri, çocuğu buldukları o anları saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt etti. Görüntülerde, daire içerisindeki tüm odaların çöplerle dolu olduğu ve 1 buçuk yaşındaki Asel'in yerde yattığı görülüyor.

Annenin ifadesi pes dedirtti

Çocuk evde çöpler arasında bulunduğu sırada bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi F.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, “Son günlerde ailevi sorunlarım var, 1 buçuk yaşındaki kızım Asel'i eve bıraktım. Daha sonra hava almak için dışarıya çıktım. Bir süre gezdikten sonra arkadaşımla bir süre oturdum. Sorunlarımı atlatmak için çıkmıştım. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını bilemedim” dediği öğrenildi.

Buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı. Asel'in tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.