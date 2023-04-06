Çöp evde bulunan çocuk devlet korumasına alındı

Konya'da bir daireden çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri tarafından çöp dolu dairede bulunan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda oturan vatandaşlar, teras katta kiracı olarak oturan F.G.'ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine, kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. İçeri giren apartman sakinleri, karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında 1 buçuk yaşındaki Asel ismindeki kız çocuğunu buldu. Kız çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asel, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Annenin ifadesi pes dedirtti

Küçük Asel evde çöpler arasında bulunduğu sırada bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi F.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, “Son günlerde ailevi sorunlarım var, 1 buçuk yaşındaki kızım Asel'i eve bıraktım. Daha sonra hava almak için dışarıya çıktım. Bir süre gezdikten sonra arkadaşımla bir süre oturdum. Sorunlarımı atlatmak için çıkmıştım. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını bilemedim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.