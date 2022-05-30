Çorap kutularının içinden adeta cephanelik çıktı

Konya'da lojistik firmaları aracılığıyla farklı illere silah gönderileceği ihbarını alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı ile gönderilmek üzere çorapların içine gizlenerek kargolanan 60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, lojistik şirketi aracılığıyla Adana iline gönderilmek üzere çorapların içine gizlenerek çorap kutusu şeklinde kargolanan 30 adet tabanca ve tabancalara ait 30 adet şarjör, İzmir iline gönderilmek üzere kargolanan 20 adet tabanca ve 40 adet şarjör, Antalya iline gönderilmek üzere kargolanan 10 adet tabanca ve 10 adet şarjör, toplamda 60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.