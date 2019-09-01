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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemek programı sonrası merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'ne geçerek iş adamı Halil İbrahim Dağ'ın evine misafir oldu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Dağ ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşları selamlayarak evden ayrıldı.

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