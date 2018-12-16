Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus törenleri için geleceği Konya'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan yatırımların toplu açılışı ve Şeb-i Arus törenleri için 17 Aralık Pazartesi günü Konya'ya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şeb-i Arus törenleri için her yıl Konya'ya geldiğini hatırlatarak, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızı Şeb-i Arus Törenlerinde Konya'da ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız saat 13.00'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreni gerçekleştirecek. Akşam da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak. Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılışa bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamlanan 99 eseri hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya programı kapsamında Mevlana Meydanı'nda aralarında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 26 yatırımın da bulunduğu toplamda 99 hizmetin açılışını gerçekleştirecek. Bakanlıkların, üniversitelerin ve belediyelerin yatırımlarından oluşan açılışı yapılacak yerlerin toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya programı kapsamında Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinliklerinin son gününde Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek Şeb-i Arus törenine de katılacak.