Çumra'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Çumra ilçesinde bir kahvehane ve evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesi Gökhüyük Mahallesinde bir şahsın evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı takibe aldı. Fiziki takibin ardından yapılan baskında kahvehane işleten H.D. gözaltına alındı. Ekiplerin kahvehane ve şahsın evinde yaptığı aramada, 455 gram esrar maddesi, paketler halinde 20 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği, 2 Bong tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 paket uyuşturucu kullanımında kullanılan sigara kağıdı, 2 adet paketlenmiş içime hazır esrar maddesi, 1 adet içime hazır esrar maddesi doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.