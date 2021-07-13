Çumra'daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Konya Büyükşehir Belediyesinin “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” mahallelerde çıkan yangınlara erken müdahalede etkin rol oynuyor. Çumra'ya bağlı Dedemoğlu Mahallesinde tarım arazilerine çok yakın konumda bulunan bir elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında mahalleye verilen yangın söndürme tankeri ve gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Dedemoğlu Mahalle Muhtarlığına teslim edilen yangın söndürme tankeri ve Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetleri kapsamında verilen eğitimlerle gönüllü itfaiyeciler bugüne kadar mahalledeki 12 yangın olayına müdahale ederek önemli bir başarı sağladı.

Yeni Büyükşehir Yasası'nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte başlatılan “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında kırsal yerleşim bölgelerinde çıkacak yangınlara erken müdahalede kullanılmak üzere 3 tonluk 550 adet yangın söndürme tankeri teslim edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.