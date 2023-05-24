İhlas Haber Ajansı

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Dağa mantar aramaya çıkan kişiden dünden beri haber alınamıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde dağa kuzugöbeği mantarı toplamak için çıkan bir kişiden haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dağa kuzugöbeği mantarı toplamak için çıkan bir kişiden haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesinde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana dün mantar toplamaya aracıyla giden 59 yaşındaki Rafet Aslancı, evine dönmeyip telefon irtibatı da sağlanamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanılan Rafet Aslancı'nın dağlık alana çıkış için yol kenarına bıraktığı otomobili bulunurken, zorlu arazi şartları sebebiyle kendisine ulaşılamadı. Gece boyunca da arama çalışmalarının sürdürüldüğü dağlık alanda jandarma arama kurtarma köpeği ve dronla da havadan arama çalışmaları yürütüldü. Sabah saatlerine kadar yürütülen arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, bölgeye komando ekiplerinin de yönlendirileceği öğrenildi.

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