Dağda kardan mahsur 10 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde piknik amacıyla çıktıkları dağlık alanda yağan yoğun kardan dolayı mahsur kalan 10 kişilik arkadaş grubu belediye ekiplerince saatlerce süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Derebucak'ta ikamet eden 10 kişilik bir arkadaş grubu, dün piknik yapmak amacıyla Kuyucak mevkisindeki dağlık alana gitti. Bir dağ evinin bulunduğu alanda, bir süre sonra etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan dağ yolundan dolayı ilçeye dönüş yapamayan arkadaş grubu ağlık alanda mahsur kaldı. Dağcı grubu, telefonla ulaştıkları Derebucak Belediyesinden yardım istedi. Bunun üzerine dağda mahsur kalan kişileri kurtarabilmek için seferber olan Derebucak Belediyesi, bölgeye iş makineleri sevk etti. Ancak, 1 metreden fazla kar olduğu belirtilen alana iş makineleri de ulaşmayı başaramadı. Bunun üzerine Konya Büyükşehir Belediyesinden paletli kurtarma aracı talep edildi. Paletli araç ile gece saat 03.30'da ulaşılabilen dağda mahsur kalan 10 kişi kurtarılarak ilçeye getirildi.

Kurtarma çalışmalarına AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile birlikte nezaret eden Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağda mahsur kaldıkları alandan kurtarılan arkadaş grubunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Derebucak ilçe merkezinde ikamet eden bir grup arkadaşımız, piknik yapmak için gitmiş oldukları Kuyucak mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalmışlardır. Bizlere telefonla ulaşınca, kurtarabilmek için seferber olduk. Derebucak Belediyesi ekiplerimiz tarafından zor şartlarda başlatılan kurtarma çalışmalarında iş makinelerimiz yetersiz kalınca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'den paletli araç desteği talebinde bulunduk. Sağ olsunlar kısa sürede ilçemize paletli kurtarma aracı ulaştırılarak mahsur kalan hemşehrilerimiz kurtarılmıştır. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey, Fen İşleri Daire Başkanımız Hasan Hüseyin Esfendiyar Bey, Altyapı Şube Müdürümüz Ramazan Şevik Bey ve 4.Bölge Müdürümüz Memiş Kunt Bey ile çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtarılan vatandaşlardan biri, cuma günü yurt dışından gelen arkadaşlarıyla pikniğe geldiklerini belirterek, "Her sene geldiğimiz gibi bir etkinlik yapıyoruz arkadaşlarla. Dün kar yağışı başladı burada. Yaklaşık bir metreyi aşkın kar yağdı. Burada mahsur kaldık. Büyükşehire teşekkür ediyoruz, bizi buradan kurtarmaya geldikleri için" diye konuştu.