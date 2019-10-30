Dağda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Konya’da dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Konya'da dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Taşkent ilçesi Messeni mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özağız 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 3 tane keçinin uçuruma gittiğini ve kayalıklarda mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 keçi, AFAD arama kurtarma ve İHH arama kurtarma ekiplerince kayalıklardan kurtarıldı. Keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.