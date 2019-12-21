Da?dan d??en bisikletli kurtar?ld?

Konya'da bisikletle kaybolan gencin da?dan d??t??? belirlendi. Hemen harekete ge?en kurtarma ekipleri yaral? genci bulduktan sonra helikopterle hastaneye kald?rd?.

Olay, ??leden sonra merkez Sel?uklu il?esi Ard??l? mevkisinde da?l?k alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, 112 Acil ?a?r? Merkezi'ne Konya'da da?l?k alanda 5 bisikletliden bir ki?inin kayboldu?u ?eklinde ihbar geldi. ?hbar?n ard?ndan arama, kurtarma ekipleri ile g?venlik g??leri harekete ge?ti. Yap?lan ?al??malarda Konya Afet ve Acil Durum M?d?rl??? (AFAD) ekipleri olay yerine ula?t?. AFAD ekipleri kaybolan bisikletlinin da?dan a?a??ya d??t???n? belirledi. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Sa?l?k ve g?venlik g??leri de gencin bulundu?u yere sevk edildi. UMKE ekipleri bisikletlinin d??t??? yere ula?mak i?in da?l?k arazide yollar?na yaya olarak devam etti. Bisikletlinin oldu?u yere ula?an ekipler ilk m?dahaleyi yaparken, bulundu?u yerden kurtar?lmas? i?in Konya 3. Ana Jet ?s Komutanl???ndan helikopter istendi. Askeri helikopterin gelmesinin ard?ndan yaral? bisikletli 22 ya??ndaki Muhammet Emin Boydak kurtarma ekipleri taraf?ndan helikoptere al?nd?. Hipotermiye girdi?i ve v?cudunda ezikler oldu?u ??renilen Boydak, helikopterle 3. Ana Jet ?s Komutanl???na g?t?r?ld?. Burada haz?r bekleyen ambulansa al?nan Boydak, Sel?uk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesine kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?. Boydak'?n yak?nlar? ve arkada?lar? da hastaneye geldi. Yaral?n?n durumunun iyi oldu?u ??renildi.