Daha temiz bir Akşehir için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çarşı, merkez mahalleler ve merkez dışı mahalleler olmak üzere kent genelinde daha temiz, sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesini tamamladı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, çöpü boşaltılan konteynerler tamamen yıkanmaktadır. Modern çöp konteyner yıkama aracıyla ve ilaçlı sularla kısa süren işlem sonunda pırıl pırıl hale gelen konteynerler, bakteri ve sinek oluşumuna karşı da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Bir program dahilinde kentin dört bir yanında yürütülen yıkama ve dezenfekte çalışmaları sayesinde kötü koku, bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçilmektedir. Ekiplerimiz, Kurban Bayramı sonrasında da kentimizde yaşamın tertemiz ve pırıl pırıl bir şekilde devam etmesi için bayram sonrasında da kurban atıklarının temizlenmesi, konteynerlerin yıkanması için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Akşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutmaktayız. Bu sebeple vatandaşlarımızdan kurban atıklarını imkanları doğrultusunda gömmeleri ve ağzı kapalı şekilde poşetleyip çöp konteynerlerine atmalarını istiyoruz” dedi.