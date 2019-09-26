Daru'l Huffaz kayıtları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren “Daru'l Huffaz” için yeni dönem kayıtları 9 Ekim'e kadar devam edecek.

KOMEK bünyesinde hizmet veren Hafızlık Sağlama Merkezine (Daru'l Huffaz) başvurmak isteyenler için kayıtlar başladı. KOMEK, “Hayat Boyu Öğrenme ve Öğrendiğini Zihinde-Zinde Tutma” ilkesinden yola çıkarak geleneksel Daru'l Huffaz Projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Hafızlık Sağlama Merkezini hizmete açtı. Hafızların hafızlıklarını sağlamasına ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla açılan merkeze başvurular 9 Ekim'e kadar yapılacak. KOMEK Ali Gav Medresesi Gelenekli Sanatlar Merkezindeki eğitimler, kadınlar ve erkekler ayrı olmak üzere haftanın 7 günü yapılıyor. Merkezde, hafta içi bayanlar 07.30 - 21.00, erkekler 06.00 - 21.00 saatleri arasında; hafta sonu ise hem bayanlar hem erkekler 08.00 - 17.00 saatleri arasında randevu usulü ile derslerini verebiliyor. 9 Ekim tarihine kadar devam edecek Daru'l Huffaz kayıtları için; şahsen, 353 62 47 nolu telefonu arayarak veya www.komek.org.tr adresinden başvurulabiliyor.