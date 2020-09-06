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DEAŞ içindeki kanlı infazın zanlıları tutuklandı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’ın sözde istihbarat elemanını dinden çıktığını öne sürerek öldüren 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat elemanını dinden çıktığını öne sürerek öldüren 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesinde dağlık alanda birinin ağır yaralı olarak yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah A. (27) olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen ve iç organları zarar gören Emrah A.'nın DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirlendi. 12 gün süren tedavisinin ardından Emrah A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, DEAŞ'a üye olmak suçundan kayıtları olan 5 kişiyi belirledi. Bir eve yapılan baskın sonucunda Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) ve Abdullah A. (33) yakalandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdulsamet D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Emrah A.'yı dinden çıktığı gerekçesiyle öldürdükleri belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hasta olduğu öğrenilen Emrah Ö. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30) ve Abdullah A. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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