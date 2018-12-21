Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi Konyalıların hizmetinde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde toplu açılış töreniyle Kültürpark içerisinde hizmete giren Dede Bahçesi Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, yeni dönemin önemli işlerinden birisinin Millet Kıraathaneleri olduğunu kaydederek, “Konyamız en güzel mekanlardan birine daha kavuştu. Kültürpark'ta şehrin hemen merkezinde ticari olarak kullanılan bu alan, yapılan tadilatla Millet Kıraathanesi'ne dönüştü. Her yaş grubundan insanımız burada. Gençlerle emeklilerimiz bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyorlar. Ayrıca burada kitap okuma ve ders çalışmanın yanı sıra çok güzel bir iletişim de oluşuyor. Ücretsiz çay ve kek ikramımız var. Konya'nın en güzel Millet Kıraathanesi Kültürpark'ta açılmış oldu. Tüm hemşehrilerimizi Millet Kıraathanesi'ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Altay'dan merkez ve ilçelere yeni Millet Kıraathanesi müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Kıraathanesi'nin Konya'nın sosyal ve kültürel hayata için önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonra hem merkezde hem de ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri açmak için çalışma yapıyoruz. Eski Stadyum alanımızda yapmakta olduğumuz Millet Bahçesi ve Ağır Bakım'daki Millet Bahçesi'ne de çok güzel birer Millet Kıraathanesi daha açacağız.” Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Keykavus Bilgehanesi'ni ziyaret ederek orada açılan Millet Kıraathanesinde de incelemelerde bulunan Başkan Uğur İbrahim Altay, kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nde 5 bin kitap bulunuyor

Konyalılara hizmet vermeye başlayan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nde içerisinde güncel yayınların da bulunduğu 5 bin adet kitap bulunuyor. Okuyucu bilgisayarların da yer aldığı Millet Kıraathanesi, Pazar günü hariç her gün vatandaşın hizmetinde olacak. 3 yıldan bu yana şehrin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar yapan Keykavus Bilgehanesi içinde açılan Millet Kıraathanesi'nde ise 6 bin kitap bulunuyor. Bu Millet Kıraathanesi ise haftanın yedi günü hizmet veriyor.