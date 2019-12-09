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Define ararken jandarmaya yakalandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkır ilçesine bağlı Yelbeği Mahallesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sit alanı olmayan yerde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Hatay İskenderun nüfusuna kayıtlı E.S'yi (51) suçüstü yakaladı. Şüpheli ile birlikte, 1 adet dinamit lokumu, 2 adet büyük boy darbeli delici, 1 adet 7,5 kw'lık jeneratör ve 17 adet muhtelif malzemeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs ifadesi alındıktan sonra Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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