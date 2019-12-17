İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Define ararken jandarmaya yakalandılar

Konya’nın Çumra ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çukurkavak Mahallesi Apabağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler M.Z. ve A.Z. isimli şahısları define aramak için kullandıkları 1 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının kararıyla serbest bırakılırken kazı malzemelerine el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.