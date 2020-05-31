Defineciler mağarayı tahrip etti

Konya'nın Yunak ilçesinde, kaçak kazı yapan kişilerin arkeolojik sit alanı mağarayı tahrip ettiği belirlendi.

İlçeye bağlı Karataş Mahallesi'nde yer alan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan Kızoğlan Mağarası definecilerin yeni kazı alanı haline geldi. Mağaranın girişinde iki metrelik çukur açıldığı görüldü. Çukurun yanı sıra duvarlarda matkap ile oluşturulan deliklerin dinamit koyma amaçlı olduğu tahmin ediliyor. Tarihi bilinmeyen mağarada oluşan tahribat dikkatlerden kaçmadı.