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Değirmenaltı ve Pınarbaşı göletleri 2021 yılı yatırım programında

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı’nın başkentte Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız’ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı'nın başkentte Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.


Ziyarette, Hüyük ve ilçeye bağlı mahallelerde devam eden ve hayata geçirilmesi talep edilen projelerin ele alındığı belirtildi. Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Hüyük'te yürütülen DSİ projelerini konuşarak istişare ettiklerini söyleyerek, “Bu kapsamda, Değirmenaltı ve Pınarbaşı göletlerimizi 2021 yılı yatırım programına aldırdık. Hüyük ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun. DSİ Genel Müdürümüze ilçemize verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretten dolayı ayrıca bölge milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendiye de ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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