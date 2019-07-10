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Demir elektrik direği leyleklere yuva olarak bırakıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin girişimleri ile demir elektrik direği MEPAŞ tarafından leyleklere yuva olarak bırakıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin girişimleri ile demir elektrik direği MEPAŞ tarafından leyleklere yuva olarak bırakıldı.


Kulu'nun Boğazören Mahallesinde bulunan demir elektrik direğine yıllardır yuva yapan leylekler, bazı yıllar burada elektrik tellerine temas ederek telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyordu. Leyleklerin telef olma risklerini fark eden Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, o demir direkten gerilim hattının sökülmesi için girişimlerde bulundu. Bu girişimler sonucunda MEPAŞ yetkilileri tarafından demir elektrik direğine bağlı gerilim hattı sökülerek, demir direğin yakınına dikilen beton direklere bağlandı. Böylece leyleklerin yıllardır yuva yaptığı demir elektrik direği kendilerine daha sağlıklı bir şekilde bırakılmış oldu. Bunun üzerine mahalle sakinleri Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ'a ve MEDAŞ'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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