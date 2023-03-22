Deprem evlerini yıktı, hedeflerini yıkamadı

Asrın felaketi büyük depremlere Kahramanmaraş'ta yakalanan ve eğitimlerini tamamlamak için öğretmenlerinin desteği ile Konya gelen depremzede öğrencilere Konyalı gönüllü öğretmenler destek çıktı. Öğrencilerin ortak düşünceleri ise, “Deprem evlerimizi yıktı ama hayallerimizi yıkamadı” oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Konya'da aralarında profesör, akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarının bulunduğu 560 kişilik platform gönüllü Fizik Öğretmeni Fatih Keskin, tarafından kuruldu. Daha sonra sosyal medya ve Konya'da bulunan KYK yurtlarındaki öğrencilere kurulan sistem ile ulaşan öğretmenler 160 depremzede ortaokul ve lise öğrencisine özel kurulan sınıflarda ders veriyor.

“Deprem oldu elbet hayallerimiz yıkıldı, ama hedeflerimiz devam ediyor”

Kahramanmaraş merkezde büyük depremlere yakalanan lise son sınıf öğrencisi Mustafa Doğrubakan, ailesinin halen Kahramanmaraş'ta olduğunu kendisinin ise üniversite sınavına hazırlanmak için Konya'ya geldiğini ifade ederek, “Deprem oldu elbet hayallerimiz yıkıldı ama hedeflerimiz devam ediyor ve biz bu hedefleri gerçekleştirmek için buraya geldik. Bu gönüllü öğretmenlerle yolumuza katiyyetle devam edeceğiz. Buraya gelirken sadece eğitim için gelmedik. En azından bir kendi kafamızı dinlemek için ve bir yol olarak seçtik burayı. Geldiğimizde buradaki gönüllü öğretmenlerle tanışmamız, buradaki Fatih hocamızla tanışmamız elbette birçok şeyi bize imkan olarak sundu. Beklentilerimizin çok üstünde ve şu an şunu diyebilirim. Kahramanmaraş'taki diğer öğrencilere rağmen, kalan arkadaşlarıma rağmen biz şu an çok iyi bir durumdayız” dedi.

“Deprem sonrasında hedeflerimiz yıkılacağını düşünüyorduk”

Ailesi halen Kahramanmaraş'ta olan Konya'da ise üniversite sınav sürecini tamamlamaya gelen lise son sınıf öğrencisi Muhammed Duransarı ise, “Deprem öncesinde çok yüksek hedeflerimiz vardı. Çok çalışıyorduk. Buraya gelirken yolda, deprem sonrasında hedeflerimizin yıkılacağını düşünüyorduk. Sonrasında Konya'ya geldikten sonra tekrar hayallerimiz canlandı. Tekrar çalışmalara başladık. Tekrar hayata tutunmaya çalışıyoruz. Üniversite sınavına da yüksek bir hedef belirledik. O hedefle hala çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.

“Doktor olduktan sonra Elbistan'a gideceğim”

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden 7. sınıf öğrencisi Burcu Türkmen de, “Şu an öğretmenlerimin de desteğiyle birlikte Konya'dayım. Konya'da biraz daha büyüyüp kendimi geliştirip doktor olmayı düşünüyorum. Doktor olduktan sonra Elbistan'a gideceğim. Orada daha çok insanın yaralarına dokunmak istiyorum. Daha çok insanın yaralarını sarmak istiyorum. Ben buraya gelirken çok üzgündüm çünkü birçok arkadaşım, depremden etkilenmişti. Yaşımız henüz küçük olmasına rağmen bize depremin etkisinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim gibi birçok arkadaşımın hayalleri yıkılmış olabilir. Ama tekrar yeni bir yerde yeni bir hayata başlayıp orada kendilerini geliştirip hayallerini gerçekleştirdikten sonra tekrar memleketlerine gidebilirler. Ondan dolayı pes etmemelerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Bu destekler sadece burada kalmayacak”

Platformun kurucularından Fizik Öğretmeni Fatih Keskin, “Şu anda 560'ı geçkin gönüllü öğretmenimiz var. Bunların içinde hekimlerimiz, tıp hekimlerimiz içinde değerli profesörlerimiz ve her branş grubumuzun başında da birer akademisyen hocalarımız var alanlarıyla ilgili olarak. Şu anda 160 öğrenciyle bifiil iletişim halindeyiz. Yüz yüze veya online derslerimiz devam etmektedir. Ayrıca bunun yanında deprem bölgelerinde bazı illerimizde, ilçelerimizde bize ulaşan grup halindeki öğrencilerimize de öğretmen desteği, psikolojik destek ve kitap desteği veriyoruz. Bu destekler sadece burada kalmayacak eğer destek olduğumuz kardeşlerimiz sınavlardan sonra durumu olmayan öğrenciler için de bu platformumuz devam edecek” dedi.

“Bizim desteğimiz sadece kitap, kalem ya da silgi değil”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği öğrencisi gönüllü Ali Derebaşı, “Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz ilk etapta kaldıkları yurtlardan ya da evlerden çıkmayı fazla istemiyorlardı. Psikolojik olarak da yorgun oldukları için. Buraya gelip bizimle tanıştıktan sonra burada da yüz yüze eğitim almak isteyenler oldu. Online eğitimden yüz yüzeye geçmek isteyenler oldu. Daha farklı sosyal bir yaşantı içerisine girmek için de yanımıza gelmeyi tercih ettiler. Her zaman da zaten kapılarımız onlara açık. Bizim desteğimiz sadece kitap, kalem ya da silgi değil, hem ders etkinliği hem buraya gelip bir kaynaşma etkinlikleri oluyor” diye konuştu.