Depremde hayatını kaybeden Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'a acı veda

Hatay'da depremde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya memleketleri Konya'da defnedildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde Antakya'da yaşadıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Enkazdan cansız bedenleri çıkarılan Cemal Kütahya ve Çınar'ın cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi. Yakınlarının tabutları başında gözyaşı döktüğü baba ve oğlu için merkez Meram ilçesinde bulunan Kurtuluş Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya dualarla Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, A Milli Takım oyuncuları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, hentbol camiası, Kütahya'nın takım arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'dan geriye beraber çekindikleri fotoğraf ve videolar kaldı. Baba Kütahya'nın oğluyla beraber kayda aldığı bir videoda birbirlerini çok sevdiğini söyledikleri cümleler ise yürekleri burktu.

THF Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye hentbolunun, Türk sporunun çok vatansever, yetenekli, koca yürekli bir sporcusunu ve ailesini kaybettiğini söyleyerek, "Çok üzgünüz, kelimelerle ifade etmek zor. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Çok üzgünüz, tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Cemal, hentbol camiasında birçok takımda arkadaşı oldu, takımlarda oynadı. Oradaki takım arkadaşları da burada. Herkes son yolculuğuna uğurlamak için bir arada. Hepimizin sabırlı ve metanetli olması lazım" dedi.

Okan Halay: "Cemal, hem insani olarak, hem ahlaki olarak hem de sporcu kişiliği olarak hentbolun önemli kişilerinden biriydi"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da, "Kendileri için çok zor bir süreç olduğunu belirterek, "İnanılmaz üzüntülüyüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte çok zorluk çekiyoruz. Cemal, hem insani olarak, hem ahlaki olarak hem de sporcu kişiliği olarak hentbolun önemli kişilerinden biriydi. Küçük oyuncularımız için rol model olabilecek oyuncularımızdan biriydi. Örnek olabilecek bir aile yapısına da sahipti. Yeri doldurulamaz bir insan olduğunu düşünüyorum. Şu an nasıl bir süreç yaşayacağız, bundan sonraki yapılanmada nasıl oynayacağız, neler yapacağız onları ben de bilmiyorum. Bizim de psikolojik olarak desteğe ihtiyacımız var. Hayat devam ediyor ama bunu yaşayan bilir. Orada çektiği acıları biz de hissettik. Orada enkazın altında kalmak, günlerce orada kalmak herhalde bu duyguları kimse ifade edemez. Hentbol camiasının başı sağ olsun. Önemli bir insanımızı, önemli bir arkadaşımızı kaybettik. Makamı cennet olsun" diye konuştu.

150'den fazla milli formayı giymişti

6 Aralık 1990 tarihinde doğan Cemal Kütahya, 2022'de Konya'da düzenlenen ve 2. olarak tamamlanan İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Hentbol Takımı'nın kaptanlığını yapmıştı. Aynı zamanda da Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da kaptan olarak görev yapan Kütahya, 2019 ve 2021 BH ECh'da gol kralı olmuştu. Kütahya toplamda salon ve plaj hentbolunda 150'den fazla milli formayı giymişti. 2015 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Plaj Oyunları'nda 3. olan milli takım kadrosunda yer almıştı. Cemal Kütahya, beden öğretmeniydi.

Cemal Kütahya son olarak Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyiyordu ve takımı ligde namağlup olarak lider durumdaydı.

Hentbola Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde başlayan Cemal Kütahya, Ankara İl Özel İdare, İstanbul Yeditepespor, Ankaraspor, Antalyaspor, Beykoz Belediyesi, Katar'da Al-Shamal, Romanya'da Bükreş Suceava takımlarında oynadı. Kütahya ayrıca Al-Shamal Takımı ile 2020 Arap Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.