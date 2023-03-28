Depremzede gencin hayalleri Akşehir Spor'da devam edecek

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük depremde Kahramanmaraş'taki evleri hasar alan 16 yaşındaki futbolcu Ömer Emin Yıldırım'ın Akşehir Spor Kulübü'ne transferi gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Büyük felakete Kahramanmaraş'ta yakalanan ve evleri zarar gören 16 yaşındaki AS Vefa Kulübü alt yapı takımlarında oynayan futbolcu Ömer Emin, ailesiyle birlikte Konya'nın Akşehir ilçesine yerleşti. Depremler nedeniyle yarım kalan futbolculuk hayalini devam ettirmek isteyen Ömer Emin Yıldırım, bir arkadaşının aracılığıyla Akşehir Spor'a transfer olarak hayallerine kaldığı yerden devam etme fırsatı buldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akşehir Spor Altyapı Antrenörü Anıl Yüce, "Genç kardeşimiz bir arkadaşı aracılığıyla bana ulaşarak durumunu anlattı. Kahramanmaraş'ta sırasıyla 1920 Maraşspor, Kahramanmaraş Gençlikspor ve son olarak AS Vefa Kulübü altyapı takımlarında oynayan yetenekli kardeşimizin hayallerinin devam etmesi adına Akşehir Spor kulübümüze transferini gerçekleştirdik. Arkadaşlarıyla kısa sürede bir uyum yakaladı. Bize bu süreçte kolaylık sağlayan AS Vefa Kulübü yöneticileri ve antrenörlerine teşekkür ederiz" dedi.

Futbolcu Ömer Emin Yıldırım da, "Depremde evimizin hasar alması sebebiyle babamın bir arkadaşı aracılığıyla Akşehir'e geldik. Burada akrabamız veya tanıdığımız birileri yoktu. Orada çadırda kalıyorduk ve depremden 13 gün sonra buraya geldik. Hastalıklar fazlalaşınca ve durumlar zorlaşınca böyle bir karar verdik. Deprem gecesi tüm takımımız U17 hayaliyle uyumuştu. 2 hafta sonra lig başlayacaktı ama depremden dolayı liglerimiz hayallerimiz de yarım kaldı. Ama bu hayallerimin peşinde koşmam için bir engel değildi. Akşehir'e gelince okula yerleştim ve okuldaki arkadaşlarım aracılığıyla Akşehir Spor ile tanıştım. Anıl Yüce hocam sağ olsun bana sahip çıktı, hayallerim için çabaladı. Öncelikle ona ve sonrasında beni aralarına kabul eden takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ama bir sorun vardı lisansımı nasıl çıkaracaktık. 3 haftaya yakın büyük uğraşlar sonucunda transfer döneminin son günü lisansımı Anıl hocam sayesinde yetiştirdik. Eski takımım AS Vefa Kulübü'ne minnettarım. Akşehir'in insanları çok cana yakın. Beni ilk günden okulda yalnız bırakmayan arkadaşlarıma, öğretmenlerime de teşekkür ederim. Kısacası tüm Akşehir'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.