Depremzede kaleciye eski takımı sahip çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da 3 çocuğu ve eşi ile enkaz altında kalan ve 40 günlük bebeğini kaybeden kaleci Ahmet Özden'e daha önce forma giydiği Konya Süper Amatör Küme takımlarından Akşehirspor sahip çıktı. Ahmet Özden, ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Konya'nın Akşehir ilçesine gelerek eski Akşehirspor Kulüp Başkanı Ünal Çelik'in evine yerleşti. Süper Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Akşehirspor da depremzede sporcuya kucak açarak Ahmet Özden'i renklerine bağladı.

Adıyaman'da ailesiyle birlikte yaşadığı 5 katlı apartmanın üçüncü katında depreme yakalanan ve eşi Halime (32), kızı Hiranur (13), oğlu Ömer Halis (4) ve 40 günlük bebekleri Osman Alp ile enkaz altında kalan 32 yaşındaki Kaleci Ahmet Özden deprem günü yaşadıklarını gözleri dolarak anlattı.

"4 yaşındaki oğlumu ayağımla duvarı delerek dışarı çıkarttım"

Kaleci Ahmet Özden “O gün çok kötü bir gündü bizim için. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok ağır geçti bizim için, hala da etkisi üzerimizde. Yani ne olduğunu bilmiyorsun. Rabbimden gelen bir şey. Uykuda yakalanıyorsun, çaresizsin. Enkazın altından bizi çıkardılar. Beni 5 saat geçe çıkardılar. Oğlum 4 yaşında Ömer Halis kucağımdaydı. Sağ ayağım boştaydı, onu ben kendi çabamla çıkardım. O çıkınca enkazın dışına, imdat imdat diye bağırınca aşağıdakiler Ömer Halis'in sesini duydu ve yukarı çıktılar. Ondan sonra bir 4-5 saat çalışmayla beni çıkardılar. Bizi hep eşimiz dostumuz kurtardı. Eşim 7-8 saat süren çalışmayla çıkarıldı. O biraz bana göre daha ağır yaralıydı. Benim de yaram var ama eşim bana göre biraz daha ağırdı. Onun da yarın bir ameliyatı var, ameliyat olacak" şeklinde konuştu.

"40 günlük bebeğimizi depremde kaybettik"

Depremde 40 günlük bebeklerini kaybettiklerini anlatan acılı baba Ahmet Özden, "Depremde 40 günlük oğlum Osman Alp'imi kaybettim. O da bizim meleğimizdi. Çok şükür, buna da şükrediyoruz. Akşehir'e gelmem de eşimiz dostumuz çok futbolcu olduğumuz için. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilk bana ulaşanlar oldu. Benim pandemi döneminde Akşehirspor'da kısa bir futbol hayatım oldu. O zamanki kulüp başkanım Ünal Çelik kapısını açtı bana, bir evladı olarak, bir kardeşi olarak gördü beni. Aldı beni buraya, sağ olsun şu an benim babam gibi. Benim buraya geldiğimi duyan Akşehirspor da bana kapısını açtı. Hocalarımız olsun, yöneticiler olsun, belediye başkanı olsun, onlar da Akşehirspor'un kapısını bana açtı. Allah razı olsun herkesten. Akşehir'de sahipsiz değilim yani, onu öğrendim. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

"Bundan sonra çocuklarım için ayakta duracağım"

Depremin ve evlatlarını kaybetmenin psikolojini atlatamadığını söyleyen kaleci Ahmet Özden, “Bu yaşta bize ciğer acısını gösterdi Rabbim. Ciğer acısı çok acı bir şey. İnsan anne babasının, dedesinin, dayısının, amcasının yasını bir hafta, 40 gün tutar, geçer ama ciğer acısı sen kafanı her yastığa koyduğunda aklına gelir ve geçmiyor yani. Bundan sonra çocuklarım için ayakta duracağım, güçlü duracağım, onlar için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Akşehir'e geldikten sonra eski takımı Akşehirspor'un renklerine bağlanan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkan depremzede kaleci Ahmet Özden'e Akşehirspor yönetimi ve takım arkadaşları da destek oluyor.

Teknik direktör Bekir Mehtap: "Umarız bu süreç onun psikolojik olarak bulunduğu durumu atlatmasına fayda sağlar"

Akşehirspor Teknik Direktörü Bekir Mehtap da depremzede kalecinin takımına güç katacağını belirterek, “Ülkemiz son derece acı bir olay yaşadı. Depremden dolayı birçok insan mağdur oldu. Futbolcu kardeşimiz de bunlardan biri. Ahmet Özden, daha önce bildiğimiz, uzun yılardır bu liglerde performans gösteren iyi bir kaleci. Maalesef o da deprem bölgesi Adıyaman'da yaşadığı için, böyle üzücü bir olayda evladını kaybetti, yakınlarını kaybetti. Depremzede olarak Akşehir'e yerleşti. Sağ olsun eski kulüp başkanlarımızdan Ünal Çelik evini açtı. Ahmet Özden aynı zamanda bizim Akşehirspor'un eski oyuncularından biri. Dolayısıyla böyle bir durumda biz de Ahmet'e kucak açmak istedik, kucak açmaktan ziyade aslında kaleciye de ihtiyacımız olan bir döneme denk geldi. Bu anlamda Ahmet'in bize güç katacağını, bize kesinlikle fayda sağlayacağını düşünerek Ahmet'i takımımıza dahil ettik. Umarız bu süreç onun psikolojik olarak içinde bulunduğu, maruz kaldığı durumu atmasına da fayda sağlar. Bize takım olarak da, performans anlamında katkı sağlayacak, bizi ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.