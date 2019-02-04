Derbent Aladağ sömestr tatilinde 10 bini aşkın kayakseveri ağırladı

Konya'nın Derbent ilçesinde yer alan Aladağ Kayak Merkezi, sömestr tatilinde 10 bini aşkın kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Sömestr tatilini fırsat bilen vatandaşların tatil duraklarından biri de Konya'nın Derbent ilçesinde yer Aladağ Kayak Merkezi oldu. Kış sporlarının yapıldığı merkez, yarıyıl tatilinde 10 bini aşkın misafiri ağırladı. En çok yoğunluk ise hafta sonlarında yaşandı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, vatandaşların Aladağ'a ilgisinden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti. Derbent'in ekonomisine katkı sağlayan Aladağ'da tesislerin tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın katlanacağını dile getiren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Sadece hafta sonları değil, hafta içleri de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımız Aladağ Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Sömestr içerisinde 10 bini aşkın hemşehrimiz, Aladağ Kayak Merkezinde kış sporlarını yapmak imkanı buldu. Belediye olarak biz de vatandaşlarımıza günü birlik tatillerini daha iyi geçirebilmeleri için gücümüz yettiği kadar ekipman ve ulaşım anlamında destek sağladık. Bu yoğunluk, tesisler yapıldığında artarak devam edecektir. Burada tesisler olsa, teleferik veya telesiyej sistemi olsa burada 100 binlerce vatandaşı ağırlayabilecek duruma geleceğiz. Ciddi anlamda bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Konya'nın kış sporlarında ciddi anlamda bir ihtiyaç vardı. O ihtiyacı karşılayabilmek için biz bu projeyi ortaya koyduk. Tesisler olmadan bile vatandaşlarımız zorlansa da kar ve kış sporlarının keyfini çıkartıyorlar. 7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki amca da Aladağ'ın nimetlerinden faydalanıyor. Ben bu ilgiden dolayı oldukça mutluyum. Ancak tesisler tamamlandığında bu mutluluğum katlanacak” şeklinde konuştu.

“Aladağ diğer kayak merkezlerinden çok farklı”

Aladağ'ın kar kalitesi ve pist genişliği bakımından diğer kayak merkezlerinden daha iyi olduğunu ifade eden Hamdi Acar, “Eğimler çok harika, 15-20 dereceye kadar düşen eğimlerimiz var. Ayrıca kristal kar özelliğine sahip bir merkez olduğunu söyleyebilirim. Kristal kar kolay sıkıştığı için üzerinde daha kolay kayak yapma imkanı oluyor. Bin 900 metreye kadar çam ağaçları ve ormanla bezenen Aladağ'ın doğa harikası bir yer olduğunu ifade edebiliriz. 54 milyon metrekare turizm ilanı çıkartıldı. Bu bölgede 25 kilometre kayak pisti projesi var. 25 kilometre de kayak pisti için önemli bir ayrıntı diyebiliriz. Mavi, kırmızı ve siyah pistlerimiz de var” ifadelerini kullandı.