Derbent Aladağ yolu tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Derbent Aladağ'daki kayak bölgesine giden 7 kilometrelik yolda; altyapı, genişletme ve güçlendirme çalışmalarını tamamlayarak yolu daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun mesaisini sürdürürken, Derbent Aladağ kayak bölgesine giden 7 kilometrelik yolu da tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'nın tüm ilçelerine prestij caddeler kazandırdıklarını belirterek, Büyükşehir sorumluluğunda bulunan mahalle yollarının tamamında da kaliteli ulaşım hizmeti sağlamak için yatırımları sürdürdüklerini söyledi. Derbent Aladağ'daki kayak bölgesine giden 7 kilometrelik yolda yürütülen çalışmanın tamamlandığını aktaran Başkan Altay, “Yolun dar olan 5 kilometrelik bölümünde genişletme çalışması yaparak kış şartlarında araçların park edebilmesi için alanlar oluşturuldu. Ayrıca; yarma dolgu, altyapı, yol kotu düzenleme ve güçlendirme çalışmalarıyla yol sürücülerimiz için daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yaklaşık 14 metre platform oluşturulan, 9 metre genişliğe çıkarılan yolda 16 bin ton asfalt kullanarak salgın sonrası gelecek ziyaretçilerimize hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Aladağ yolunun Konya ve Derbent için büyük önem arz ettiğini kaydeden Başkan Altay, standardı yükselen yolu bölge halkının ve Konyalıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.