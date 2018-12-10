Derbent'te Gençlik Buluşması

Konya'nın Derbent İlçe Belediyesinin düzenlediği Gençlik Buluşmaları devam ediyor.

Derbent'te düzenlenen Gençlik Buluşmalarının ikincisi sanatçı Emirhan Doğan konseri ve sema gösterisi ile gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda Ersin Baran'ın sahne aldığı ilçede bu kez de Emirhan Doğan eserlerini seslendirdi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen geceye gençlerin yanı sıra ilçe halkı da ilgi gösterdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde sema gösterisi de icra edildi.

Programda konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Derbent Belediyesi olarak gençlere özel önem veriyoruz. Biz belediye olarak ne kadar fiziki çalışma yaparsak yapalım bu çalışmalar belli bir zaman sonra kaybolup gidebiliyor. Ama gençlere yaptığımız emek ve çalışma ebediyete kadar devam ediyor ve onlar da bu ülkeye çok büyük katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.