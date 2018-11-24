Derbent'te Mevlid-i Nebi etkinliği

Konya'nın Derbent ilçesinde, İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen söyleşiye katıldı. Programa Derbentlilerin ilgisi yoğun oldu.

Derbent Belediyesi'nin Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlediği “Ömer Döngeloğlu ile En Nezir” konulu söyleşi belediye kültür merkezinde gerçekleştirildi. Peygamber sevgisinin salonlara sığmadığı programda kısa bir selamlama konuşması yapan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Peygamber Efendimizi her fırsatta ne kadar çok anabilirsek bizim için o kadar çok hayırlı olacak. Bu sayede dünya ve ahiret mutluluğunun kapısı da bizlere açılmış olacak” dedi.

İlgiden dolayı Derbentlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ömer Döngeloğlu, “Peygamber Efendimizin pek çok ismi vardır, bu isimlerinden biri de ‘En Nezir'dir. Yani ikaz eden, korkutan, uyaran, hatırlatan, sarsan demek anlamına geliyor. Sizden tek ricam Peygamber Efendimizin ismini andıkça mutlaka salavat getirin. “Allahüme salli âla seyyidina Muhammed” demeyi ihmal etmeyin. Çünkü Rasulullah Efendimiz bunu hak etmiştir. Peygamber Efendimizi tanıdıkça daha çok seveceksiniz. O'na yaklaştıkça anlayacaksınız ki bizi internetle, bilgisayar oyunları ile kandırıyorlarmış” dedi.

Program sonunda Başkan Hamdi Acar, Ömer Döngeloğlu'na hediye verdi.