Dere Sosyal Tesisi yeni yüzü ve yeni konsepti ile hizmete açıldı

Gençlerin wushu kungfu gösterileriyle başlayan törende konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinin atıl tesislere yeni işlevsellikler ve fonksiyonlar kazandırarak onları çok daha rantabl hizmet vermelerini sağlamak amacıyla bugüne dek pek çok çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Kavuş, Dere Sosyal Tesisi'nin de bu çalışmalardan biri olduğunu ifade etti. Tam kapasite ile kullanılmayan, hemşehrilerinin rağbet etmediği tesislerin, hizmet edebilmekten uzak ve sadece Meram'a yük getirdiğinin altını çizen Başkan Kavuş, “Rutin belediyecilik hizmetlerimizi başarıyla yerine getirirken bir diğer taraftan da ‘belediyemize ait sosyal tesisleri en verimli şekilde nasıl kullanırız' sorusuna en güzel yanıtı bulmaya çalıştık. Buralara harcanan her kuruş parada Meramlının hakkı, emeği, alın teri olduğu bilinciyle buralara sahip çıkmayı bir görev addettik. İşlevselliğini yitirmiş Dere Sosyal Tesisi, verimli kullanılmayan tesisleri verimli hale getirme politikamızın en yeni örneğidir. Tesisimizde, özellikle çocuk ve gençlerimizin içerisinde ders çalışabileceği, internetin yer aldığı bilgisayarlarda araştırma yapabileceği Millet Kıraathanesi, emeklilerimizin güzel vakit geçirebileceği Emekliler Lokali, toplantılarını yapılabileceği çok amaçlı salon ve mahalle sakinlerinin spor yapabileceği spor salonu yer almasına karar verdik ve tesisi buna göre yeniden dizayn ettik. Tesis, tıpkı öncekiler gibi adeta küllerinden yeniden doğdu. Dere Mahallemize, Meramımıza ve Konyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, Konya'nın son 20 yılda Konya modeli belediyecilik ile en güzel baharını yaşadığını ifade etti.

Dere Mahallesi'nin ve Dere insanının Konya'ya geçmişte önemli hizmetleri olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular ise, geçmişte tarım ve inşaat denince akla bu mahallenin geldiğini belirtti.

Dere Mahallesine kazandırılan bu güzel tesisin yenilenen yüzüyle hizmete başladığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür etti.

Meram Belediyesi tarafından Dere Mahallesi'ne çok fonksiyonlu bir iş ortaya konulduğunu belirten Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Konya genelinde yapılan tüm işlerin belirli bir planla bölgelerin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini kaydetti.

Meram Belediyesi tarafından yeni işlevler kazandırılarak yeniden hizmete sunulan sosyal tesisin açılışında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, sosyal tesislerin genel anlamda, vatandaşların güzel ve verimli bir zaman geçirecekleri, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanlar haline geldiğini aktardı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı ise, Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine, yenileyerek bu sosyal tesisi Dere'nin hizmetine sunduğu için şükranlarını sundu.

Tesisin hizmete başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen törene. AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.