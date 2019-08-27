İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde dere yatağında toprak kayması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında toprak kayması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde bulunan dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak çalışan ve Çayağzı mevkisinde çadırlarda kalan yabancı uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi (7), Riyad Abdi (11), Ali Berkel (8) ve Muhammet Berkel (12) dere yatağında toprakta oynamaya başladı. Çocuklar oynarken dere yatağında toprak kayması meydana geldi. Olayı fark eden aileleri müdahale ederek çocukları çıkardı. Olayın bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Muhammet Berkel ve Riyad Abdi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.