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Derebucak ve Hüyük'te korana virüs denetimleri sürüyor

Konya’nın Derebucak ve Hüyük ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Konya'nın Derebucak ve Hüyük ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.


Yılbaşında korona virüs vakası sayılarının sıfırlandığı kamuoyu ile paylaşılan Derebucak ilçesinde, korona virüs salgını dolayısıyla denetim ve kontroller sürüyor. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, ilçe merkezinde yürütülen kontrollerini dış mahallelerde de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ve işyerlerinin de denetlendiği çalışmalarda, vatandaşlara en önemli kurallardan olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin ilçede yeni vakaların oluşmasına izin vermeyeceğine dikkat çekildi. Vaka sayılarının sıfırlanmış olmasından dolayı vatandaşların rehavete kapılmaması istendi.


Öte yandan, korona virüs denetimleri Hüyük ilçesinde de sürüyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulmasının altı çiziliyor.

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